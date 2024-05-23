Свыше четырех тысяч сдают ЕГЭ в Рязанской области в этом году
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
Сегодня в России стартовала сдача единых государственных экзаменов. В рязанской области свыше четырех тысяч выпускников будут сдавать ЕГЭ. Об этом сообщает 7info со ссылкой на региональное Минобразования.
Уточняется, что ЕГЭ по химии в регионе сдают более 700 человек, литературу выбрали почти 300 человек, а географию — свыше 120 выпускников.
Отмечается, что для проведения экзаменов организовано 13 пунктов, которые оснащены системами видеонаблюдения и подавления сигналов сотовой связи. За прозрачностью процедуры следят общественные наблюдатели.
Добавляется, что для девятиклассников основной период государственной итоговой аттестации начался 21 мая.