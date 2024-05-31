Свыше девяти тысяч одиннадцатиклассников написали ЕГЭ по математике в Кемеровской области

Свыше девяти тысяч выпускников одиннадцатых классов школ Кемеровской области сегодня написали ЕГЭ по математике. Об этом сообщает « Онлайн-журнал Сибдепо » со ссылкой на пресс-службу регионального Минобразования.

Уточняется, что для проведения ЕГЭ по математике была организована работа свыше 80 пунктов приема экзамена, в том числе более 70 - в образовательных организациях, две - в медицинских организациях и десять - на дому.

Отмечается, что продолжительность выполнения экзаменационных работ для профильного уровня составляет почти четыре часа, а для базового — три часа. Кроме того, для школьников с ограниченными возможностями здоровья профильный уровень предполагает почти пять с половиной часов, а базовый — четыре с половиной часа.