Свыше ста школьников Рязанской области поучаствовали в образовательном проекте «День цифры»

Более ста школьников Рязанской области приняли участие в образовательной игре «День цифры», прошедшей в Центре одаренных детей «Гелиос». Об этом сообщает 7info .

Отмечается, что данный проект предполагает участие детей в возрасте 7-17 лет.

Добавляется, что в ходе мероприятия детям следовало зашифровать и расшифровать послания, изучить работу квантового компьютера, участвовать в обучении нейросети, принять участие в интеллектуальной игре.