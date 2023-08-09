Свыше ста школьников Рязанской области поучаствовали в образовательном проекте «День цифры»
Фото: [©Павел Лисицын/РИА Новости]
Более ста школьников Рязанской области приняли участие в образовательной игре «День цифры», прошедшей в Центре одаренных детей «Гелиос». Об этом сообщает 7info.
Отмечается, что данный проект предполагает участие детей в возрасте 7-17 лет.
Добавляется, что в ходе мероприятия детям следовало зашифровать и расшифровать послания, изучить работу квантового компьютера, участвовать в обучении нейросети, принять участие в интеллектуальной игре.