Телемост юных инспекторов: школьники из Красногорска и Ессентук обменялись опытом по безопасности на дорогах
Фото: [пресс-служба го Красногорск]
Отряд юных инспекторов движения «Добрая дорога» из школы № 20 Красногорска присоединился к Всероссийской акции «Дружная страна ЮИД – 2025». В рамках телемоста школьники пообщались со сверстниками из города-курорта Ессентуки.
Ребята рассказали друг другу о традициях своих регионов и поделились опытом работы по пропаганде безопасности дорожного движения.
Завершилось мероприятие дружеским чаепитием, ставшим символом единства и обмена опытом между участниками.