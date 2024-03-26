«Цифровой ликбез» расскажет школьникам о беспарольных способах входа

АНО «Цифровая экономика» и VK при поддержке Минпросвещения России и Минцифры России дали старт новому этапу всероссийского просветительского проекта в сфере цифровой грамотности и кибербезопасности «Цифровой ликбез».

Уроки цифровой грамотности и кибербезопасности для школьников в рамках проекта «Цифровой ликбез» пройдут во всех регионах страны. Материалы нового сезона посвящены теме беспарольных способов входа в аккаунты. Они включают в себя видеоролик и методические материалы для педагогов.

Материалы проекта предназначены для возрастной категории 6+, рекомендованы для просмотра с родителями или педагогами и верифицированы ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания». Проект включает в себя методические материалы для педагогов, которые помогут эффективно интегрировать видеоролики в учебный процесс на уроках по разным предметам, во внеурочную деятельность, а также использовать их на родительских собраниях для наглядного объяснения тех ситуаций, с которыми может столкнуться ребенок.

Благодаря проекту школьники смогут не только узнать о том, как безопасно вести себя в интернете, но и повысить уровень цифровой грамотности в доступном интерактивном формате. Формирование таких навыков у подрастающего поколения соответствует задачам национального проекта «Цифровая экономика», направленного на обеспечение цифровой безопасности и подготовки квалифицированных ИТ-кадров в России. Материалы проекта доступны на сайте цифровойликбез.рф.

Главным героем видеороликов снова станет блогер-рыбка Антон Корюшкин, который расскажет школьникам о цифровой безопасности и поделится полезной информацией с подписчиками блога.