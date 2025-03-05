Участие в акциях и проектах от РЭО учтут при поступлении в вуз

«Закон о добровольчестве предусматривает возможность получения дополнительных баллов к результатам ЕГЭ за волонтерскую деятельность. Участие в мероприятиях, поддержанных РЭО и зарегистрированных на платформе "Добро.рф", позволит накопить необходимое количество волонтерских часов для получения этих баллов. В преддверии экзаменов мы призываем будущих студентов активно участвовать в экологических мероприятиях. Это не только увеличит их шансы на поступление, но и внесет вклад в защиту окружающей среды, реформирование системы обращения с отходами и создание экономики замкнутого цикла в России», - отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Накопить волонтерские часы будущие студенты смогут, добровольно участвуя в организации таких событий, как Молодежный день Российского экологического форума (РЭФ), открытие очного этапа Зеленой премии, а также в экологических акциях, проводимых в рамках образовательных школ, съездов экоцентров, экскурсий, мероприятий победителей Зеленой премии и различных субботников.

Для получения дополнительных баллов ЕГЭ за волонтерскую работу необходимо предоставить выписку из личной электронной книжки волонтера (ЛЭКВ) вместе с документами для поступления. Должно быть как минимум 20 часов волонтерского опыта. Далее связать профили на «Госуслугах» и «Добро.рф», подать заявление в вуз через «Госуслуги». Данные о волонтерской деятельности будут переданы автоматически. За волонтерство можно получить от 1 до 10 баллов. Перечень вузов и информация о начисляемых баллах доступны на платформе «Добро.рф».