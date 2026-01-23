Участники СВО познакомились с деятельностью завода «Криогенмаш» в Балашихе

Экскурсия на предприятие «Криогенмаш», занимающееся разработкой и крупносерийным выпуском кислородных установок для черной металлургии, прошла для участников спецоперации и их семей в Балашихе 22 января. Мероприятие было организовано в рамках программы «Промышленный туризм».

Участники экскурсии посетили производственный комплекс и узнали о процессе производства и его этапах: от выбора сырья до окончательной обработки и отправке готовой продукции. Особое внимание было уделено сотрудничеству между предприятием и Ассоциацией и возможности участия в социальных проектах, направленных на адаптацию ветеранов СВО к гражданской жизни.

Ассоциация ветеранов специальной военной операции начала в работу в Балашихе в марте 2025 года. Ее главная цель – оказание комплексной поддержки ветеранам СВО и их семьям, включая трудоустройство, медицинскую, психологическую и юридическую помощь. Организация также активно участвует в патриотическом воспитании молодежи и адаптации ветеранов спецоперации к мирной жизни.