Клаустрофобия и внутренние барьеры: актриса Ника Здорик приняла вызов на съемках в Подмосковье

В Богородском округе приступили к съемкам третьего сезона популярного приключенческого проекта «Прятки» (16+). В роли ведущего в новом сезоне выступит Дмитрий Журавлев — актер, музыкант и видеоблогер, хорошо знакомый зрителям. Для записи одного из самых мрачных и захватывающих эпизодов создатели шоу выбрали заброшенную школу — локацию уже окрестили одной из самых трудных за всю историю программы, сообщает корреспондент REGIONS.

Правила игры: час в темноте за крупный денежный приз

Участников ждут экстремальные условия. По сценарию этого выпуска приглашенным звездам предстоит найти самые потайные и неожиданные уголки внутри огромного заброшенного школьного здания, чтобы надежно укрыться.

Ключевая сложность — время, когда начинаются поиски. Игра стартует строго после заката, когда коридоры школы тонут во мраке. На розыски отводится всего один час. За это время ведущий Дмитрий Журавлев с фонариком должен обойти все классы, подвалы и подсобные помещения. Те, кого он не обнаружит за 60 минут, станут обладателями крупного денежного приза.

Одной из самых интригующих деталей нового сезона стало участие звезды сериала «Ландыши. Такая нежная любовь» — актрисы Ники Здорик. Она призналась: решиться на этот проект оказалось нелегко, всему виной — серьезные внутренние барьеры и неуверенность.

«Мне предлагали стать участницей шоу буквально каждый сезон, но я постоянно отказывалась. У меня сильная клаустрофобия, а еще я до паники боюсь змей, пауков и всяческих червей, которыми организаторы любят усложнять жизнь игрокам. Но в этот раз я решила, что пора бросить себе вызов. Готовилась к этому испытанию в первую очередь морально», — откровенно рассказала актриса.

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