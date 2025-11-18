Ученический проект из Красногорска попал в лидеры акции «Я гражданин России»

Проект, разработанный совместно педагогами и школьниками, представляет собой интерактивное пособие по изучению около 30 ключевых достопримечательностей муниципалитета — от музея-заповедника «Архангельское» до Никольского собора и Успенского храма. Десятиклассник Максим Перепелица, участвовавший в создании игры, признался, что в процессе работы открыл для себя множество неизвестных фактов о родном городе.

Сейчас команда энтузиастов развивает новое направление проекта — «Храмы Красногорска», которое курирует духовный наставник отец Николай.

Этот образовательный эксперимент демонстрирует, как современные подходы к подаче материала могут пробудить у подростков интерес к локальной истории, превращая изучение культурного наследия из обязательной школьной программы в увлекательное исследование. Методика, опробованная в подмосковном городе, уже получила федеральное признание и может стать моделью для других регионов, где краеведение нуждается в актуальных форматах работы с молодежной аудиторией.