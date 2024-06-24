Услугу аттестации педагогических работников оптимизировали в Подмосковье

Услуга аттестации педагогических работников была оптимизирована на региональном сайте госуслуг. Об этом говорится в сообщении Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

По словам руководителя министерства Надежды Куртяник, раньше педагогам нужно было подтверждать свою категорию раз в пять лет. Теперь срок ее действия исключен.

С помощью сайта учителя с высшей квалификационной категорией могут пройти аттестацию на педагога-наставника и педагога-методиста. За категорию учителя получают надбавки к окладу.

Услуга доступна на сайте в разделе «Образование». Учителю нужно предоставить информацию о своей профессиональной деятельности и успехах в работе, прикрепив соответствующие документы. После этого комиссия рассмотрит заявление.