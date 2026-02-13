В Ивантеевке на базе Образовательного комплекса № 8 прошла церемония закрытия муниципального конкурса профессионального мастерства «Педагог года — 2025/26». В этом году мероприятие побило рекорды по масштабу: 120 учителей боролись за звание лучшего сразу в десяти номинациях.

На сцену для награждения победителей поднялись первые лица округа. Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов, депутат Московской областной думы Михаил Ждан и председатель Совета депутатов Артем Садула лично поздравили тех, кого признали лучшими в профессии.

Конкурс в этом выдался жарким. На протяжении всех этапов учителя не просто соревновались, а по-настоящему обменивались опытом: структурировали наработки, показывали коллегам свои методики и, что важнее всего, демонстрировали профессиональную честность. Число желающих побороться за победу растет с каждым годом, что, по мнению организаторов, говорит о престижности профессии и тех перспективах, которые открываются перед амбициозными педагогами.

Главная задача, которую ставят перед собой участники и организаторы, — не просто выявить сильнейшего, а дать импульс развитию всей системы образования. Речь идет о повышении качества знаний и гармоничном развитии подрастающего поколения.

Максим Красноцветов в своем выступлении подчеркнул важность движения вперед.

«Важно внедрять современные технологии и повышать цифровую компетентность, чтобы задавать правильный вектор для учеников и быть на шаг впереди», — сказал он.

Именно такой подход, по мнению главы округа, позволит школе оставаться актуальной и готовить детей к вызовам современного мира.