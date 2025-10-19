В Госдуме обрушились на родителей, отдающих своих детей в школу с шести лет

Родители, отдающие детей в школу с 6 лет, рискуют психическим и эмоциональным здоровьем малышей, считают эксперты. Об этом « Газете.Ru » сообщил зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов, отметив, что правильнее начинать учебу в школе с семи лет

По его словам, шестилетние дети еще не готовы к образовательной нагрузке. По его мнению, начинать обучение в школе лучше с семи лет. Милонов отметил, что мода отдавать детей в школу раньше обусловлена тщеславием родителей, стремящихся показать необычные способности ребенка. Эксперт подчеркнул, что даже положительный опыт раннего обучения требует от малышей больших усилий.

Он добавил, что многолетний опыт педагогов показывает: оптимальный возраст для начала школы — семь лет. В этот период дети психологически и эмоционально готовы к образовательной нагрузке, тогда как шестилетние учащиеся испытывают стресс и переутомление.

Ранее Владислав Гриб, заместитель секретаря Общественной палаты РФ, выступил за увеличение срока обучения в школах с 11 до 12 лет и начало школьного обучения с шести лет. По его мнению, усложнение учебной программы требует дополнительного времени для усвоения материала.