В Госдуме оценили протест студентов-медиков против обязательной трехлетней отработки

Принятие нового закона об обязательной отработке для выпускников медицинских вузов вызвало волну протестов в социальных сетях. Студенты-медики массово выкладывают видео с угрозами бросить обучение, не желая связывать себя трехлетней обязательной работой в системе ОМС под руководством наставника, как того требует законодательство, вступающее в силу с марта 2026 года. Однако, по словам депутата Ольги Пилипенко, эта информационная волна не отражает реальной ситуации. Об этом сообщает радио Sputnik.

Парламентарий, участвовавшая в обсуждении законопроекта со студенческим сообществом, заявила, что за последнее время не зафиксировано массовых отчислений. Она подчеркивает, что новые правила не меняют процесс обучения, а лишь возлагают дополнительную ответственность на работодателей, которые должны обеспечить выпускников рабочими местами и наставниками.

По ее словам, несмотря на первоначальную эмоциональную реакцию, закон направлен на системное решение кадрового дефицита в здравоохранении. Он призван гарантировать, что вложения государства в медицинское образование принесут практическую отдачу, а молодые специалисты получат полноценную адаптацию в профессии.

Депутат добавила, что текущие протесты носят скорее демонстративный характер, тогда как реальные последствия закона проявятся лишь после его вступления в силу. В долгосрочной перспективе инициатива может стать эффективным инструментом закрепления кадров в практическом здравоохранении, хотя ее успех будет напрямую зависеть от создания комфортных условий для работы выпускников.

Ранее сообщалось, что студентам-медикам могут разрешить платить за обучение вместо отработки.