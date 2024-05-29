В Госдуме считают перебором унизительные досмотры перед ЕГЭ

По словам главы комитета нижней палаты парламента о вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной, инцидент в одной из школ Воронежа, где девочек-учениц подвергли унизительной проверке перед сдачей ЕГЭ, станет обсуждаться в Госдуме на самом высоком уровне, а виновные будут привлечены к ответственности. Об этом сообщает Life.ru .

Она подчеркнула, что произошедшее является недопустимым, главное в том, что взрослые забыли о том, как сами когда-то были детьми и проходили через волнительную экзаменационную пору.

По мнению парламентария, законодатели обговаривали с Рособрназдором всевозможные ситуации, вызвавшие беспокойство у учителей, детей и их родителей. Все должно быть понятно и логично, что нельзя проносить шпаргалку, однако перебора тут быть не должно.

Она добавила, что станет требовать защитить права детей после инцидента в Воронеже.