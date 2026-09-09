«Бэтмены» в квартирах: почему летучие мыши заполонили Подмосковье и что делать при встрече с рукокрылым

Жители Подмосковья бьют тревогу: в начале осени летучие мыши буквально заполонили городские улицы и частный сектор. Незваных гостей находят в квартирах, подъездах и даже в автомобилях. Сообщения приходят из Балашихи, Реутова, Раменского и других округов. Что стало причиной этого явления, разбирался REGIONS.

Можно ли говорить о нашествии?

Несмотря на то, что летучие мыши абсолютно безопасны для человека и приносят неоценимую пользу, уничтожая вредных насекомых, многие люди испытывают настоящий ужас при виде рукокрылого на шторах или карнизе. На минувшей неделе только в пабликах Балашихи появилось несколько сообщений о найденных в квартирах мышах. В комментариях пользователи делились своими историями, что породило мнение о нашествии, вызванном резким увеличением популяции.

«Ко мне в квартиру летучая мышь не залетала ни разу. Но теперь после таких сообщений я каждый вечер осматриваю карниз и шторы с надеждой (или со страхом), пытаясь обнаружить на них такого гостя. Свою реакцию предсказать не могу, а вот жена точно испугается», — пишет пользователь сети.

Корреспондент REGIONS обратился за комментарием к сотруднику благотворительной организации «Центр спасения и реабилитации рукокрылых „Batspas“» Максиму Рублеву. Эксперт пояснил: действительно, в последнее время поступает много сообщений о встречах с летучими мышами. Однако причины кроются не в росте популяции, а в изменении отношения общества к этим зверькам. Большую роль играет просветительская работа Московского зоопарка и волонтеров «Batspas», которые рассказывают о важности сохранения рукокрылых для экосистемы.

«На сегодняшний день популяция как в Москве, так и в Московской области стабильна. Но за счет того, что в последние годы информация об уникальности и пользе этих животных стала более доступной, люди чаще обращают на них внимание и спешат поделиться новостью о такой встрече с окружающими», — рассказал Максим.

Рублев отметил, что частота встреч в начале осени действительно увеличивается, но это связано с повышенной активностью мышей в этот период. Многие виды рукокрылых занесены в Красную книгу, и говорить о росте их численности не приходится.

«В начале осени летучие мыши активно готовятся к долгой зимней спячке. Они много охотятся, много едят, наедают жирок. При этом погода осенью нестабильная: начинаются первые заморозки, идут дожди. Прячась от непогоды, летучие мыши залетают в квартиры и подъезды, где их и находят люди. Летом по объективным причинам это происходит реже», — рассказал эксперт.

Что делать, если летучая мышь залетела в квартиру?

Эксперт составил пошаговую инструкцию:

Отодвинуть штору, чтобы между окном и комнатой не было препятствий.

Открыть окно.

Выключить свет в комнате и выйти на 30–40 минут.

Если на улице нет дождя и сильного ветра, мышь покинет помещение самостоятельно.

Если найденная летучая мышь не может взлететь или обнаружена в активном состоянии зимой, ей требуется помощь специалистов. В таком случае необходимо обратиться в центр «Batspas» или другие профильные организации.

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