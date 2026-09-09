Укус летучей мыши в контактном зоопарке: врачи Подмосковья назначили пострадавшей прививки от бешенства

Контактный зоопарк в деревне Поздняково едва не стал местом трагедии для 49-летней жительницы Красногорска, приехавшей на отдых с семьей. Женщина решила поближе познакомиться с летучей мышью. Рукокрылое сначала вело себя спокойно, однако внезапно вцепилось зубами в предплечье посетительницы, сообщил REGIONS.

Пострадавшая проявила благоразумие и практически сразу направилась в Красногорскую клиническую больницу. Приемный покой принял пациентку без промедления: хирурги обработали поврежденные ткани, а инфекционисты назначили экстренный курс антирабических прививок. Это единственный способ нейтрализовать вирус бешенства, который при отсутствии терапии гарантированно приводит к гибели.

В медицинском учреждении подчеркивают: случай с жительницей Красногорска — еще одно предостережение для любителей тесного общения с дикими зверями. Любая, даже самая безобидная на первый взгляд игра с животным может закончиться травмой. Врачи настаивают: если укус, глубокая царапина или обильное ослюнение уже случились, медлить с визитом к врачу нельзя. Только своевременная вакцинация гарантирует стопроцентную защиту.

Специалисты регулярно предупреждают: летучие мыши — переносчики ряда тяжелых инфекций. Помимо бешенства, поражающего центральную нервную систему, зверьки могут быть носителями вируса Эбола и некоторых коронавирусов. Поэтому красногорские медики призывают не относиться к своевременному обращению за помощью как к излишней предосторожности. Это вопрос жизни и смерти.

«Одного укуса или соприкосновения со слюной животного достаточно для того, чтобы заразиться бешенством», — пояснил травматолог Ибрагим Абакаров.

Ранее сообщалось, что эксперт Рублев назвал стабильной популяцию летучих мышей в Подмосковье.