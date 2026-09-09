Не стало актера Александра Шаровского, сыгравшего в фильме «Не бойся, я с тобой!»

На 79-м году жизни скончался народный артист Азербайджана, главный режиссер Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Александр Шаровский, сообщил VOICE. Его смерть наступила 9 сентября, после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью.

Шаровский родился 10 февраля 1948 года в Баку. В юности он профессионально занимался футболом, входил в сборную Азербайджана, выступал за бакинские «Динамо» и «Локомотив». Однако после травмы в игре против «Спартака» в 1966 году он был вынужден оставить спорт.

В 1967 году Шаровский начал свою творческую карьеру в Азербайджанском государственном театре юного зрителя. В 1973 году он окончил Азербайджанский педагогический институт иностранных языков.

Талантливый режиссер работал в Одесском русском драматическом театре, ставил спектакли в Ростовском драматическом театре, а также сотрудничал с Московским театром миниатюр. Но более полувека его жизнь была связана с Русским драматическим театром в Баку, где он сыграл более 50 ролей и поставил множество спектаклей.

С 1993 года и до последних дней Шаровский занимал пост главного режиссера этого театра. В 1998 году ему было присвоено звание народного артиста Азербайджана.

За время своей кинокарьеры актер снялся в таких картинах, как «Не бойся, я с тобой!», «Структура момента», «Анекдот» и других.

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