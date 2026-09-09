«Прожить жизнь достойно»: Филипп Киркоров открыл памятник родителям на Троекуровском кладбище

На Троекуровском кладбище в Москве прошла торжественная церемония открытия памятника родителям 59-летнего Филиппа Киркорова — народному артисту России Бедросу Киркорову и его супруге Виктории, сообщил StarHit.

Артист приехал на кладбище вместе с дочерью и сыном. Поддержать певца прибыли его близкие друзья и коллеги: Марина Юдашкина, Владимир Винокур, Андрей Малахов, Нелли Кобзон, Ирина Винер, Евгений Петросян, Клара Новикова, Татьяна Навка, Александр Достман, Жасмин, Люся Чеботина и другие.

Церемония началась с молебна, после которого состоялось торжественное открытие мемориала. Для Киркорова этот день имеет особое значение: он всегда с теплотой говорил о семье и тяжело переживал уход родителей. Мама певца ушла из жизни в 1994 году, а отец — в 2025-м.

Телеведущий Андрей Малахов в своей речи отметил, что 9 сентября 1944 года советские войска освободили Болгарию от фашистских захватчиков, и символично, что именно в этот день открывают семейный памятник.

Он напомнил, что Бедрос Киркоров — единственный иностранный артист, удостоенный звания народного артиста России, а песня «Алеша», посвященная советско-болгарской дружбе, стала его визитной карточкой.

Мемориал открыли под главный хит Бедроса Киркорова — Guarda che luna. Киркоров-младший произнес эмоциональную речь.

Фото: [ скриншот видео ]

«Мы почему-то бережем хорошие слова для памятников. А говорить их надо людям, пока они могут слышать. Мама, папа. Я не знаю, существует ли там время. Ну, если существует, надеюсь, вам не пришлось долго ждать друг друга. Теперь вы снова рядом», — произнес со словами на глазах артист.

Певец пообещал родителям не забыть и не предать то, чему они его учили, прожить жизнь достойно и не опускать перед ними глаза при возможной встрече.

Ранее Филипп Киркоров заявил, что не позволяет детям себя критиковать.