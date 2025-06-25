В Красногорске состоялось мероприятие, посвященное профориентации выпускников, с участием представителей МВД

В рамках Московского областного филиала Президентской академии состоялся ряд встреч, на которых сотрудники правоохранительных органов провели профориентационное мероприятие для студентов, стоящих перед выбором будущей профессии.

Сотрудники МВД подробно рассказали об особенностях работы в различных службах ведомства, обозначили ключевые требования к соискателям и раскрыли перспективы карьерного роста для молодых специалистов юридического профиля, планирующих работать в органах МВД.

Особое внимание было уделено работе Главного управления по борьбе с экстремизмом, широко известного как Центр «Э». Эта самостоятельная структура, входящая в состав центрального аппарата МВД, выполняет задачи по предотвращению экстремистской и террористической деятельности.

Выпускникам были представлены материалы, в том числе государственная стратегия в области противодействия экстремизму, видеоматериалы и информационные бюллетени, призванные помочь распознать потенциально опасные ситуации и обеспечить безопасность себе и окружающим.

Подобные мероприятия способствуют более глубокому пониманию специфики работы в правоохранительных органах и позволяют студентам сделать осознанный выбор профессионального пути.