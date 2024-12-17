В новом сезоне «Цифрового ликбеза» от Авито научат безопасно покупать товары с доставкой и искать подработку

Авито и АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минпросвещения России и Минцифры России запустили новый цикл уроков по цифровой грамотности в рамках третьего сезона всероссийского просветительского проекта «Цифровой ликбез»

В этом сезоне главные герои роликов — Ряпушка Варя и Налим Максим — научатся покупать товары на цифровых платформах с доставкой и искать подработку.

В первом эпизоде Ряпушка Варя научится искать товары на платформе, общаться с продавцами, безопасно покупать и получать товары с доставкой. Во втором эпизоде Налим Максим будет искать в интернете подработку и узнает, какую информацию нельзя сообщать собеседнику и как узнать, надежный ли работодатель.