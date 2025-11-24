В одной из российских школ вместо звонков начали включать хиты SHAMAN и Газманова

В нижневартовском лицее № 1 реализуется необычный образовательный проект «Мелодия вместо звонков», передает URA.RU со ссылкой на директора учреждения Эдмонда Игошина.

Вместо традиционных звуковых сигналов начало и окончание уроков здесь сопровождают популярные российские музыкальные композиции. По словам Игошина, ученики активно участвуют в формировании плейлиста, предлагают свои варианты и голусуют за понравившиеся треки.

На прошлой неделе, например, в стенах учебного заведения звучали песни Любэ и Олега Газманова. На этой неделе в список для голосования были включены композиции SHAMAN, Надежды Кадышевой и саундтрек из фильма «Большие гонки».

По результатам ученического голосования, отметил директор, победила песня SHAMAN «Я русский», которая теперь сопровождает школьные перемены.

Напомним, общероссийская инициатива «Мелодии вместо звонков», которая реализуется с ноября 2024 года. В рамках этой программы перемены сопровождаются не только современными патриотическими песнями, но и классическими произведениями.

Как отмечали в Министерстве просвещения РФ, основной целью проекта является создание комфортной образовательной среды, способствующей укреплению доверительных отношений между учениками и формированию дружелюбной атмосферы в школьных коллективах.

В ведомстве подчеркнули, что музыкальные паузы помогают учащимся обсуждать вопросы национального единства и патриотизма в неформальной обстановке.

