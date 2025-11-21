Фолк-революция и пиар-спектакль: продюсер оценил возможный дуэт SHAMAN и Бабкиной

Музыкальная индустрия может получить неожиданный, но стратегически выверенный дуэт — певец Shaman (Ярослав Дронов) и народная артистка Надежда Бабкина рассматриваются как потенциальные участники громкой коллаборации. По мнению продюсера Павла Рудченко, такой союз способен стать «взрывным пиаром», поскольку оба артиста сегодня находятся на пике медийного внимания. Об этом медиаэксперт заявил в беседе с интернет-изданием «Ямал-Медиа» .

Вероятная ценность этого возможного объединения — демонстрация работающей модели, когда артисты из разных музыкальных вселенных усиливают друг друга, создавая максимальный охват аудитории.

Эксперт подчеркивает, что успех коллаборации зависит не только от пиар-составляющей, но и от музыкального соответствия — Shaman уже использует в своем творчестве фольклорные мотивы, что создает естественную точку соприкосновения с творчеством Бабкиной.

«С точки зрения пиара интересный инфоповод — на сегодняшний день эти исполнители чуть ли не самые популярные в информационном пространстве. Они действительно усилят друг друга, и это может быть интересный резонанс, если песня будет хитовая. Вполне возможно, что будет прям такой взрывной пиар», — сказал он.

Продюсер также отмечает перспективность сотрудничества главной звезды современной эстрады с другими признанными артистами с сильным вокалом — Филиппом Киркоровым или Полиной Гагариной. Такой стратегический подход позволяет создавать музыкальные продукты, одновременно охватывающие разные поколения и вкусовые предпочтения публики.

