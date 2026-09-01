Названа сумма для комфортного отдыха в бархатный сезон

Сентябрь открывает бархатный сезон — время, когда море еще теплое, а цены на отдых начинают ползти вниз. Однако экономия на путевке не отменяет вопроса: сколько наличных положить в кошелек, чтобы не испортить впечатления от поездки? Руководитель турагентства Наталия Ансталь в беседе с интернет-изданием «Ямал-Медиа» назвала минимальные суммы для популярных направлений и предупредила о главных ошибках туристов при хранении денег.

Планируя бюджет на осенний отпуск, первым делом стоит определиться с приоритетами: сувениры, экскурсии, питание или проживание — на чем делается акцент, пояснила Наталия Ансталь. От этого набора и будет зависеть итоговая цифра.

Для Сочи, который остается одним из самых дорогих российских курортов, эксперт советует закладывать не менее 20–30 тыс. ₽ на человека при уже оплаченном отеле и билетах. Речь идет о скромном варианте с завтраками и ужинами в номере или питанием в недорогих кафе. Если же в планах — «Сочи Парк» с его аттракционами, частые поездки на такси и ужины в ресторанах, бюджет вырастет значительно. Аналогичный принцип действует для Москвы и Санкт-Петербурга: базовая «финансовая подушка» на несколько дней стартует от 10 тыс. ₽ на человека, но билеты в театры, музеи и престижные гастрономические заведения способны «съесть» всю сумму за один вечер.

Отдельная история — Абхазия. Здесь туристам в бархатный сезон понадобится от ₽30–40 тыс. на карманные расходы, а при активном досуге с ресторанами и экскурсиями — все ₽50 тыс. Эксперт подчеркивает: в эту республику лучше ехать исключительно с наличными, так как местные предприниматели неохотно принимают переводы и предпочитают расчет бумажными деньгами:

Сочи — от ₽20 000 до 30 000 (базовый вариант).

Москва и Санкт-Петербург — от ₽10 000 (на несколько дней, без учета дорогих ресторанов).

Абхазия — от ₽30 000–40 000 (спокойный отдых) или от ₽50 000 (с активными экскурсиями и ресторанами).

Главная интрига осеннего вояжа — как уберечь сбережения от воров. Наталия Ансталь дает жесткий совет: никогда не носить всю сумму при себе. В кошельке или кармане должно быть не более 10–15% от общего объема. При этом она категорически не рекомендует пользоваться отельными сейфами: личным чемоданом с кодовым замком, который известен только попутчикам, управлять надежнее. А карту эксперт советует держать всегда при себе, буквально «близко к телу».

В толпе рюкзак нельзя оставлять за спиной — только в поле зрения. Задние карманы брюк — табу. Крупные купюры стоит разменять сразу: пятитысячная банкнота на рынке привлечет ненужное внимание, и карманники быстро вычислят, куда владелец ее спрятал. Сумки нельзя доверять ни гидам, ни персоналу, даже на время обеда — брать с собой везде и всегда.

Среди лайфхаков по маскировке наличных — поясная сумка или ремень с потайным карманом под одеждой, самостоятельно пришитые внутренние карманы на рубашках или юбках, а также тайники в кроссовках (под стельку, в непромокаемом пакете). Для пляжа подойдет потайной карман на полотенце или коврике. Из подручных средств — пустые тюбики от помады, дезодоранта, флаконы из-под шампуня или упаковки от влажных салфеток. Для купания — водонепроницаемые чехлы на шею или запястье.

При этом эксперт предупреждает: не стоит использовать «банальные» тайники — под матрасом, ковриком, за вентиляцией, в сливном бачке, книгах или цветах. Воры и персонал отелей обычно проверяют их в первую очередь. Оптимальная стратегия — комбинировать методы: часть денег в поясной сумке, часть в чемодане, а остальное, если очень нужно, в сейфе, но только при полном доверии к отелю.