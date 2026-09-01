Прилучный не пришел на линейку 1 сентября к детям: Муцениеце провожала в школу сына и дочь в одиночку

1 сентября 37-летняя звезда «Химкинских ведьм» Агата Муцениеце, как и многие родители, встретила День знаний с особым настроением. Актриса проснулась пораньше, чтобы приготовить завтрак своим старшим детям — 13-летнему сыну и 10-летней дочери. Агата поделилась кадрами в социальных сетях, показав, как они собираются в школу, передает VOICE.

Для выхода в первый день осени актриса выбрала воздушную белую блузку, черные плотные леггинсы, сверкающие серьги до плеч и кремовые лодочки на шпильке. Волосы артистки были собраны в высокий гладкий пучок.

Сын отправился в школу на велосипеде, а дочь выбрала нарядное темно-синее платье с белым воротником. По дороге Агата пожелала всем удачного учебного года и отметила, что погода в этот день шикарная.

Напомним, дети появились в браке со звездой «Мажора» Павлом Прилучным. Муцениеце развелась с ним в 2020 году после девяти лет совместной жизни. Сам 38-летний актер на линейку к детям не пришел.

После развода пара долго судилась из-за алиментов, но сейчас они пришли к компромиссу. Сын и дочь живут с мамой, но регулярно видятся с отцом. В августе они даже отдыхали вместе с Павлом, его новой женой Зепюр Брутян и их общим сыном.

Ранее сообщалось, что сын рэпера Паши Техника пошел в первый класс.