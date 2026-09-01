Врач из Подмосковья напомнила жителям региона о важности профилактики гриппа

Грипп особенно опасен для детей и пожилых граждан, а также для людей с хроническими заболеваниями и беременных женщин. Основными его симптомами являются высокая температура до 40 градусов, головные и мышечные боли, недомогание, потеря аппетита, тошнота, боли в животе.

При этом могут развиться осложнения, в том числе пневмония, энцефалит, менингит, миокардит, поражение почек и печени, поражение плода.

Лучшим средством профилактики является вакцинация. В связи с тем, что вирус постоянно меняется, ежегодно производятся вакцины со штаммами, зарегистрированными в эпидемических сезонах.

Также рекомендуется тщательно мыть руки, избегать контакта с зараженными людьми, носить маски в местах массового скопления людей, вести здоровый образ жизни, правильно питаться, достаточно спать, чаще гулять на свежем воздухе.

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