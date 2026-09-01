«Искупление не может быть достигнуто выставкой»: Джон Гальяно отказался от выставки в свою честь на Met Gala-2027

65-летний легендарный британский модельер Джон Гальяно шокировал модную общественность, заявив об отказе от проведения выставки John Galliano: Horizons на Met Gala-2027, передает журнал «Правила жизни». Именно экспозиция в его честь должна была стать главной темой мероприятия года.

Свое решение дизайнер объяснил личными размышлениями и нежеланием втягивать музей в споры вокруг своей персоны.

В заявлении, опубликованном в социальных сетях, Гальяно подчеркнул, что после долгих размышлений пришел к выводу: сейчас не время для такой выставки.

«Я не хочу, чтобы споры о моей личности доставляли музею неудобства и отвлекали от работы», — написал он.

Модельер также признал, что ответственность за его прошлые поступки и слова лежит только на нем. Он заявил, что настоящее искупление не может быть достигнуто с помощью выставки или единичного публичного жеста.

«Там, где были нанесены раны, необходимо время и коллективные усилия для исцеления», — добавил Гальяно.

Напомним, 31 июля Метрополитен-музей объявил о весенней выставке, посвященной 40-летней карьере модельера. Однако сразу после этого она вызвала острую критику со стороны еврейских организаций и некоторых спонсоров.

Поводом стали антисемитские высказывания дизайнера 15-летней давности: в 2011 году Гальяно оскорбил посетителей парижского бара и заявил о своей любви к Гитлеру. После этого скандала его уволили из модного дома Christian Dior, где он работал креативным директором.

Дизайнер несколько раз публично приносил извинения и прошел курс реабилитации, но тень того инцидента преследует его до сих пор.

Ранее сообщалось, что Мадонна может возродить скандальный проект спустя 30 лет.