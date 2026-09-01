Фейковые сборы на экскурсии и подарки: новые схемы обмана родителей в МАКС

День знаний — праздник не только для школьников и учителей, но и для мошенников, которые активизируются с началом учебного года. Злоумышленники создают фейковые родительские чаты, объявляют сборы на подарки и экскурсии, а затем торопят жертв с переводами. Эксперт по информационным технологиям Павел Мясоедов рассказал в беседе с интернет-изданием «Ямал-Медиа» , как распознать обман в мессенджере МАКС и не попасться на удочку аферистов.

Классическая схема начала учебного года — поддельные школьные чаты, предупредили в Центре безопасности МАКС. Мошенники маскируются под активистов родительского комитета, добавляют пользователей и объявляют сбор денег якобы на экскурсии, подарки учителям или канцелярию. Жертвам диктуют реквизиты и постоянно подгоняют с переводом, чтобы те не успели ничего проверить.

Как пояснил директор и партнер «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов, МАКС не остается в стороне — в мессенджере работают специальные отделы модерации, которые реагируют на жалобы быстрее, чем зарубежные аналоги. Однако преступники все равно находят лазейки. Их главное оружие — два приёма: осведомленность о текущей повестке (теперь с помощью искусственного интеллекта, который анализирует СМИ) и психологическое давление через эффект неожиданности. Человеку пишут, что срочно нужно оплатить или отправить данные, а он, видя знакомые новости, переходит на фишинговую страницу, внешне неотличимую от официального сайта школы.

Главный совет от эксперта и Центра безопасности МАКС — не торопиться с оплатой. Школьные чаты работают в защищённом пространстве «Сферум», и там все пользователи верифицированы. Достаточно заглянуть в записную книгу образовательной организации и убедиться, что контакты настоящие. Пять минут проверки не решают ничего, а вот сберечь деньги могут.

Также следует обращать внимание на электронный адрес отправителя — даже одно лишнее отличие в символе должно насторожить. Подозрительными считаются любые переходы на неизвестные страницы, просьбы вводить много личных данных, особенно если требуется агрегировать информацию из нескольких источников. Например, одновременно вбить платежные реквизиты и код из СМС. Оплачивать что-либо разрешено только на официальных ресурсах и только когда отправку сообщения инициировал сам пользователь.

Особый сигнал тревоги — СМС с подписью «Госуслуги», пришедшее во время нахождения на сомнительной странице. Это признак подделки. В довершение эксперт рекомендует установить антивирусное программное обеспечение: оно поможет не только от вирусов, но и от всплывающих фишинговых окон.