ЦБ готовит решение по ставке: ждать ли снижения и подешевеют ли кредиты

Банк России 11 сентября проведет очередное заседание по ключевой ставке, и главным вопросом для рынка остается дальнейшее направление денежно-кредитной политики. Несмотря на замедление инфляции, регулятор сталкивается с рядом рисков — от ситуации на топливном рынке до роста бюджетных расходов. Как рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» декан факультета экономики и менеджмента Московского областного филиала РАНХиГС Николай Головецкий, наиболее вероятный сценарий — сохранение ставки на текущем уровне, а возможное снижение будет осторожным и ограниченным.

ЦБ может взять паузу

После серии снижений ключевой ставки Банк России перешел к более нейтральному сигналу, поэтому большинство участников рынка ожидают паузу на сентябрьском заседании. По словам эксперта, у регулятора сейчас есть несколько причин не спешить со смягчением политики.

«С одной стороны, мы видим признаки замедления инфляционного давления и рост экономики — во втором квартале ВВП увеличился на 1,3%. С другой — сохраняются факторы, которые могут снова ускорить рост цен», — отметил Головецкий.

Среди основных рисков эксперт выделил текущую инфляцию, которая остается двузначной: по данным ЦБ, с учетом сезонной корректировки она составила 11,6% в пересчете на год в июле и 11,4% в июне. Дополнительное давление могут создать проблемы на топливном рынке, ускорение корпоративного кредитования и более высокие бюджетные расходы.

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При этом полностью исключать снижение ставки нельзя. Если ситуация с инфляционными ожиданиями и топливом улучшится, регулятор может пойти на небольшой шаг — около 0,25 процентного пункта. Однако, по мнению эксперта, такое решение скорее станет сигналом поддержки экономики, чем серьезным изменением условий для граждан.

Повышение ключевой ставки остается самым маловероятным сценарием. Несмотря на то что глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее не исключала такую возможность при ухудшении ситуации, вероятность такого шага оценивается экспертами как низкая.

Кредиты станут дешевле не сразу

Решение Банка России напрямую влияет на стоимость кредитов, поскольку ключевая ставка определяет стоимость привлечения денег для коммерческих банков. Однако даже при снижении ставки заемщики не увидят мгновенного изменения условий.

«Банки не копируют решение ЦБ один в один. В кредитную ставку они закладывают собственные расходы, риски, инфляционные ожидания и ситуацию с конкретным клиентом», — пояснил Головецкий.

Поэтому возможное снижение ключевой ставки на 0,25 процентного пункта окажет ограниченное влияние на ипотеку и потребительские кредиты. Быстрее обычно реагируют кредитные карты и необеспеченные займы, тогда как ипотечные ставки меняются медленнее из-за долгосрочного характера таких кредитов.

Тем, у кого уже есть кредит, эксперт посоветовал заранее проверить условия договора. Если ставка фиксированная, решение ЦБ напрямую не изменит ежемесячный платеж. При плавающей ставке изменение ключевой ставки может повлиять на размер выплат.

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Тем, кто только планирует взять заем, не стоит принимать решение исключительно из-за ожидания заседания регулятора. По словам специалиста, для небольших потребительских кредитов разница в ставках может оказаться незначительной, а вот при оформлении ипотеки даже несколько процентных пунктов способны серьезно изменить размер переплаты.

«Перед оформлением крупного кредита важно оценить собственную долговую нагрузку. Если значительная часть дохода уже уходит на выплаты, лучше сначала снизить нагрузку — например, закрыть часть займов или рассмотреть рефинансирование», — добавил экономист.

По мнению эксперта, в ближайшее время кредитная политика банков для населения, скорее всего, останется стабильной. Главным ориентиром для заемщиков будет не только решение ЦБ по ставке, но и дальнейшие сигналы регулятора о том, как будет развиваться инфляция и экономика в целом.

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