В Московской области в воскресенье, 10 ноября, открыл свои двери межрегиональный молодежный форум «МЫ — РОССИЯ». В течение ближайших четырех дней порядка 1500 участников из всех подмосковных округов, а также из Белоруссии и новых регионов России примут участие в образовательном интенсиве.

Отметим, что форум организован при поддержке подмосковного Министерства информации и молодежной политики. Как напомнила глава ведомства Екатерина Швелидзе, мероприятие проходит уже второй раз. Первое было в прошлом году. И тогда, и сейчас на него приглашены множество интересных экспертов и спикеров. А некоторые из них хорошо известны по прошлогоднему форуму.

«Надеемся, что участники с пользой проведут время, обретут новых друзей и надолго запомнят эти 4 дня нашего форума», — подчеркнула министр.

Несмотря на то, что форум уже открыт, его основная программа, которая разбита на пять блоков, стартует в понедельник, 11 ноября. Это и информационная безопасность, социальные навыки, ораторское искусство, медиашкола, а также организация мероприятий. Все участники смогут выбрать себе направления на собственный вкус и предпочтения. Также запланирована серия увлекательных паблик-токов, куда пригласят экспертов.

Завершится молодежный форум «МЫ — РОССИЯ» в среду, 13 ноября, грандиозным праздничным концертом, на который пригласят молодых музыкантов.