В Подмосковье пройдет капитальный ремонт в дошкольных учреждениях

Образование

Фото: [Хотьково — МБОУ Хотьковская СОШ №1]

За счет средств регионального бюджета в 2024 году будут отремонтированы детские сады в десяти муниципальных образованиях.

В настоящее время идут конкурсы на выполнение работ, отмечает министр Правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова. Подрядным организациям необходимо будет выполнить инженерные изыскания и подготовить проектные документации.

Капитальное обновление предстоит детским садам в Балашихе (микрорайон Железнодорожный), Павловском Посаде, Реутове, Рузе, Ступине, Серебряных Прудах, Истре (деревня Кострово, поселок Глебовский), Орехово-Зуеве (Дрезна), Сергиевом Посаде (Хотьково).

Задача — создать комфортное и безопасное нахождения детей в детских садах.

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