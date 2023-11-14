В Подмосковье пройдет капитальный ремонт в дошкольных учреждениях
Фото: [Хотьково — МБОУ Хотьковская СОШ №1]
За счет средств регионального бюджета в 2024 году будут отремонтированы детские сады в десяти муниципальных образованиях.
В настоящее время идут конкурсы на выполнение работ, отмечает министр Правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова. Подрядным организациям необходимо будет выполнить инженерные изыскания и подготовить проектные документации.
Капитальное обновление предстоит детским садам в Балашихе (микрорайон Железнодорожный), Павловском Посаде, Реутове, Рузе, Ступине, Серебряных Прудах, Истре (деревня Кострово, поселок Глебовский), Орехово-Зуеве (Дрезна), Сергиевом Посаде (Хотьково).
Задача — создать комфортное и безопасное нахождения детей в детских садах.