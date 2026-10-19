«Дети замерзают»: частный сектор в российском регионе остался без отопления

Третий день после старта отопительного сезона в Новосибирске частный сектор Ленинского района проводит у холодных батарей. В домах на улицах Серафимовича, Вертковской и в переулках Костычева столбики термометров показывают всего +10…+13. Горожане уверяют: о поломке знали еще с весны, однако за ремонт взялись лишь в октябре, когда жалобы пошли по всем инстанциям. Подробности узнала редакция Om1 Новосибирск .

Местная жительница Анастасия Никулина в беседе с журналистами уточнила: неисправность на теплотрассе всплыла в мае на гидравлических испытаниях. За все лето к проблемному участку никто не подошел, а с приходом холодов людям пришлось несколько недель обивать пороги. Письма уходили в прокуратуру, районную администрацию и на областной сайт, дело дошло даже до Александра Бастрыкина. Только после этого во дворах появилась бригада — тепло обещают подвести сегодня.

Пока же спасаются обогревателями, и счета за электричество неприятно удивляют. Если обычно на свет и отопление у Никулиной уходило порядка ₽4 тыс., то теперь за одну энергию набегает около ₽6 тыс. Про перерасчет жителям ничего не известно. В ряде домов уже расползлась плесень.

Отдельная головная боль — трубы, идущие по частным огородам. По словам собеседницы издания, весной систему гоняли под высоким давлением, а летом прорывы затопили колодцы. Люди всерьез опасаются, что после подачи тепла рванет снова — прямо на их участках.

Тем временем не дожидаясь милостей от коммунальщиков, жители составили петицию с требованием ликвидировать дефекты. Документ обнародовали 18 октября. В нем говорится: батареи ледяные, в комнатах не теплее 11-12 градусов, сырость и грибок уже пошли по стенам, мерзнут дети и старики, а электроприборы нагружают сети до предела и могут спровоцировать пожар. Виновником всех бед авторы называют поврежденный участок теплотрассы у дома № 31 по улице Серафимовича.

В СГК корреспонденту Om1 Новосибирск ответили, что устранят неисправность в течение дня. Специалисты меняют 24 метра изношенной трубы, пролегающей под дорогой. Магистраль отслужила 40 лет, испытания прошла, но из-за износа при запуске тепла посыпались новые дефекты. Закончить работы рассчитывают до 22 часов, затем ресурс пустят в дома.