В подмосковном городе Чехов по областной программе начали строить школу

Новая школа на 200 мест будет построена Чехове в рамках государственной областной программы.

Как сообщила пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области, подрядные бригады приступили к устройству котлована на улице Лопасненской. В трехэтажном здании разместятся учебный, спортивный и административный блоки.

На прилегающей территории разместятся спортивный стадион с беговыми дорожками, игровые площадки, место для общешкольных мероприятий.

Финиш стройки запланирован в 2025 году.