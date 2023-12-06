В подмосковном Ступине по региональной программе строят школу

Важный социальный объект возводится в рамках региональной государственной программы. В настоящее время готовность составляет 80 процентов, отмечает пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области. В четырехэтажном здании разместятся блоки основной и старшей школы, а также общие помещения. Предусмотрены пандусы для инвалидов. На прилегающей территории обустроят большое спортивное ядро.

Открыть школу планируется к 1 сентября 2024 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.