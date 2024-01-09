В подмосковном ЖК «Домодедово парк» возводится общеобразовательная школа
Фото: [Министерство строительного комплекса МО]
Строительные бригады приступили к устройству фасадных конструкций школы на 825 мест в жилищном комплексе «Домодедово парк».
Как сообщила пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области, новая школа строится в рамках национального проекта «Образование». На прилегающей территории возведут стадион с легкоатлетическим сектором, детские игровые площадки и спортивные зоны.
Открытие школы запланировано на 1 сентября 2024 года.