В рамках «Урока цифры» школьники изучат ИИ и научатся работать с промптами

Первый в новом сезоне «Урок цифры» пройдет с 23 сентября по 13 октября. Его тема — «Искусственный интеллект: промпт-инжиниринг». Проект ежегодно реализуется АНО «Цифровая экономика» совместно с Минцифры России и Минпросвещения России в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика».

«На «Уроке цифры» школьникам предстоит узнать, как работать с нейросетями, а это, на мой взгляд, универсальный навык любого специалиста и основа в мире искусственного интеллекта», – отметила замдиректора направления «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика» Ольга Франчук.

Первый «Урок цифры» нового сезона познакомит школьников с внутренним устройством нейросетей и процессом обучения моделей. Они освоят основные алгоритмы и правила написания промптов, а также попробуют развить навыки на практике с помощью игрового тренажера. Также школьники узнают, как с помощью промптинга взаимодействовать с искусственным интеллектом по решению различных задач в обучении, проектировании, творчестве, в поиске нужной информации и идей.

Урок построен таким образом, чтобы обучение было интересно для детей и подростков любых возрастов: 1–4 классов, 5–9 классов, 10–11 классов. Для комфортного прохождения урока на разных устройствах разработана мобильная версия. Понадобятся только телефон и доступ в Интернет.

Материалы «Урока цифры» сопровождаются методическими рекомендациями для педагогов. В них будут предложены сценарии проведения занятий с учетом разной технической оснащенности классов. Для дополнительной подготовки педагогов к «Уроку цифры» 19 сентября на сайте проекта пройдет дистанционное обучающее мероприятие с разработчиками.