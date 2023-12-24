В РФ не планируется реформировать ЕГЭ

Обновленная модель российского образования, которая начнет работу во всех вузах страны в 2025 году, не предполагает каких-либо изменений в ЕГЭ. Соответствующее заявление сделал глава Рособрнадзора Анзор Музаев в беседе с изданием ТАСС .

Глава российского ведомства указал на то, что данный экзамен является входной дверью перед новым уровнем образования для всех школьников России. Музаев добавил, что ЕГЭ не нуждается в изменениях или реформах, и тем более в отказе от него.

Музаев также указал на необходимость для организации конкурса для вузов, после которого они отберут лучших учеников. Он заявил, что ЕГЭ является «самодостаточным» экзаменом, существование которого полностью удовлетворяет учебные заведения.

Глава ведомства указал, что связывание внедрения болонской системы образования и ЕГЭ является неверным. По словам Музаева, «ЕГЭ является отдельной история».