В Шатуре завершился юбилейный туристический слет: участники освоили навыки выживания и показали отличные результаты

В этом году на живописном берегу реки Поля состоялся юбилейный туристический слет, собравший юных туристов из различных образовательных учреждений Московской области, расположенных в округе Шатура.

Семь команд, представляющих разные школы, соревновались в двух возрастных категориях: младшая группа — от 12 до 15 лет, и старшая — от 16 до 18 лет. Мероприятие стало настоящим праздником для всех любителей активного отдыха и природы.

«Программа нашего слета насыщена разнообразными испытаниями: полоса препятствий, обучение технике водного туризма, а также освоение навыков организации быта в полевых условиях — от разведения костра и установки палатки до приготовления пищи на открытом огне. Видно, что ребята заряжены позитивом, у команд отличный настрой», — поделилась Ольга Руденко, начальник отдела спорта администрации муниципального округа Шатура.

Особое место среди участников занимают «Мещерские бродяги» — команда, которая уже два десятилетия является постоянным участником туристических слетов. Эта детская туристическая команда из Шатурской школы № 4 — настоящая гордость округа, и они не пропускают ни одного туристического слета учащихся. Они не только активно участвуют в муниципальных соревнованиях, но и с честью представляют Шатуру на областном и всероссийском уровнях, демонстрируя высокий уровень подготовки и преданность спортивному туризму.

«Подготовка к таким мероприятиям занимает целый год, — рассказывает Иван Сапрыкин, учитель школы № 4 в Шатуре. — Кружок спортивного туризма в школе работает круглый год. Мы изучаем различные узлы, осваиваем ориентирование на местности».

Программа слета включала в себя несколько этапов: сначала участники проходили контрольно-туристический маршрут, затем работали с картой и компасом, определяли съедобные и ядовитые растения, отрабатывали технику вязания узлов и демонстрировали меткость в стрельбе. Не обошлось и без демонстрации навыков оказания первой помощи пострадавшему, что является важным элементом безопасности в походных условиях.

Преодоление препятствий на байдарках оказалось под силу как опытным туристам, так и тем, кто только начинает свой путь в водном туризме. После насыщенных испытаний участников ждал заслуженный обед из полевой кухни, отдых на свежем воздухе и душевные песни у костра, создающие атмосферу единения и дружбы.

Мероприятие завершилось торжественным награждением победителей — самых ловких, быстрых и сообразительных участников. В младшей возрастной группе (от 12 до 15 лет) первенство одержали «Мещерские бродяги» из четвертой школы, серебро досталось команде «Че за бред-то?» из школы № 1, а бронзовые медали завоевала команда «Факел» из шатурской школы № 2. В старшей возрастной группе (от 16 до 18 лет) победителем стала команда «Энергия» ШЭТ, второе место заняла команда «Высота» из Пышлицкой школы, а третье место – команда «Импульс» из рошальского отделения ШЭТ. По итогам слета стало очевидно, что шатурские ребята - отличные туристы. Организаторы уверены, что этот туристический слет станет ярким воспоминанием для всех участников и вдохновит юные поколения Шатуры на новые спортивные достижения.