Восемьдесят два объекта образования капитально ремонтируют в Подмосковье в этом году, сообщили в Московской областной Думе. В их числе — сорок две школы, двадцать шесть детских садов и десять колледжей.

На проведение ремонтных работ предусмотрено более двадцати четырех миллиардов рублей, в том числе двадцать миллиардов рублей из бюджета региона.

«Ремонт школ, детских садов на особом контроле у депутатов в их избирательных округах. Они совместно с представителями администраций, общественных палат и жителями инспектируют ход работ на всех этапах», - отметил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.

В следующем году в области планируется провести капремонт в восьмидесяти пяти образовательных учреждениях. На эти цели выделят около двадцати пяти миллиардов рублей, из которых двадцать четыре миллиарда рублей — из регионального бюджета.