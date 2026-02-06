Всероссийская онлайн-олимпиада по окружающему миру и экологии для школьников стартует в феврале

Всероссийская онлайн-олимпиада по окружающему миру и экологии для школьников 1–11-х классов пройдет с 3 февраля по 2 марта 2026 года в целях информационного продвижения мер национального проекта «Экологическое благополучие».

Цель олимпиады — формирование у молодежи ответственного отношения к использованию природных ресурсов. Организаторы Олимпиады — АНО «Национальные приоритеты» совместно с образовательной платформой УЧИ.РУ при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

Участие в олимпиаде проходит на безвозмездной основе на образовательной платформе УЧИ.РУ.

Также в этом году пройдут следующие олимпиады: Всероссийская онлайн-олимпиада по финансовой грамотности и предпринимательству, Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги», Всероссийская онлайн-олимпиада «Русский язык и культура России», Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасный интернет», Всероссийская онлайн-олимпиада «Наука вокруг нас».