Всероссийский проект «Урок цифры» по квантовым технологиям стартует в преддверии Всемирного квантового дня

Всероссийский проект «Урок цифры» по квантовым технологиям стартует 8 апреля — в преддверии Всемирного квантового дня. Школьникам расскажут о значении квантовых вычислений в создании материалов будущего.

«Урок цифры» проводится АНО «Цифровая экономика» совместно с Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» при поддержке Минпросвещения России и Минцифры России. Тема урока — «Квантовые вычисления и материалы будущего».

«Квантовый марафон» будет проходить до 28 апреля. Он откроется федеральным «Уроком цифры» в Музее «АТОМ», участниками которого на площадке станут более 200 московских школьников, а ребята из более чем 200 школ страны подключатся онлайн. Мероприятие в «АТОМе» предваряет Всемирный квантовый день, который отмечается 14 апреля. В дальнейшем шествие квантового «Урока цифры» продолжится в различных регионах нашей страны.

Школьникам расскажут о том, как применение квантовых вычислений повлияет на моделирование молекул и химических процессов и в будущем сделает возможным прорыв в достижении особых свойств материалов для дальнего космоса, энергетики, машиностроения, персонализированной медицины и фармацевтики. Ребята узнают, как новые материалы изменят непосредственно их жизнь: быт, мобильность и безопасность.

Образовательный проект традиционно пройдет в гибридном формате. Педагоги в регионах получат методические материалы для проведения очных и дистанционных занятий. В ходе урока будет демонстрироваться специально созданный просветительский фильм, юные герои которого обсуждают с учеными вопросы о возможностях квантовых вычислений в создании новых материалов.

Также участников урока ждут игровые тренажеры — интеллектуальные задания, решая которые, можно познакомиться с устройством квантового компьютера и применением различных материалов для решения различных прикладных задач.

Гостями региональных открытых уроков станут молодые ученые «Росатома», которые занимаются развитием квантового направления, а также лидеры Композитного дивизиона Госкорпорации, на предприятиях которого создаются материалы будущего. Особое внимание школьников будет привлечено к междисциплинарному характеру индустрии новых материалов. Ребятам расскажут, в каких российских вузах можно получить «профессии будущего» и как в России можно строить научную карьеру.