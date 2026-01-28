Встреча в «Точке притяжения» задала вектор молодежной политике Городского округа Пушкинский

В подмосковном Пушкинском состоялась стратегическая встреча молодежного актива с представителями администрации. Мероприятие в формате «Диалог на равных» прошло в молодежном центре «Точка притяжения» с участием заместителя главы городского округа Ольги Ждановой, обозначив старт Года молодежи и молодежного лидерства в муниципалитете.

Значимость встречи заключается в создании прямого канала коммуникации между молодыми инициативными жителями и местной властью. Как отметила Ольга Жданова, подобный формат живого разговора без барьеров позволяет оперативно выявлять актуальные запросы и идеи нового поколения. Встреча стала частью проекта «Лидеры будущего: молодежь на старте», что указывает на системный подход к работе с кадрами.

В ходе беседы участники обсудили не только личные карьерные траектории, но и конкретные проекты, которые волнуют молодежь округа. Заместитель главы поделилась профессиональным опытом в сфере образования, предоставив молодым людям практические ориентиры для самореализации в социально значимых отраслях.

Подобные открытые диалоги являются эффективным инструментом для формирования кадрового резерва и генерации полезных социальных инициатив. Прямое общение позволяет представителям власти получить нефильтрованную обратную связь, а активной молодежи — понять логику принятия управленческих решений и механизмы реализации собственных идей.