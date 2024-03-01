Законопроект о кадетском образовании разработают в Подмосковье

В Московской областной Думе разработают законопроект о кадетском образовании. По словам председателя профильного комитета Линары Самединовой, сегодня в регионе работает шесть кадетских образовательных организаций. Также в 96 школах открыты три сотни кадетских классов.

Как рассказала замначальника управления общего образования Минобразования региона Татьяна Кондаурова, в кадетских классах областных школ обучаются более 8,7 тысячи детей. Движение кадетской направленности поддерживают сорок муниципалитетов, особенно активно — восемь, добавила она.

«Мы изучили опыт других субъектов РФ и поняли необходимость разработки регионального закона для создания единого подхода к формированию учебных программ, единой формы одежды, знаков различия, документов об окончании кадетской школы или класса с кадетской составляющей в нашем регионе», – отметила Самединова.

Директор центра «Авангард» Дарья Борисова предложила организовать для кадетов начальную военную подготовку. Делать это можно в «Авангарде», добавила она.