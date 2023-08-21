Завуч Конькова перечислила способы сэкономить к началу учебного года

Согласно подсчетам аналитиков, в этом году на сборы детей в школу родителям придется потратить минимум 10 тыс. рублей. Завуч Ольга Конькова перечислила моменты, как можно сэкономить на покупках. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Отмечается, что в сумму 10 тыс. рублей можно уложиться только при покупке базового набора принадлежностей и школьной формы.

По словам эксперта, имеется способ сэкономить на покупке школьной формы. Так, у всего класса, как правило, единый стандарт, поэтому следует заказать всем классом оптом.

Она отметила, что также можно заказывать по одной позиции на распродажах.

По мнению завуча, канцелярские принадлежности лучше покупать в начале сентября, поскольку в это время начинаются распродажи.

Она добавила, что обувь и рюкзак можно приобрести на «Авито», нередко там продаются абсолютно новые вещи по цене вдвое ниже рыночной.