Завуч Конькова перечислила способы сэкономить к началу учебного года
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Согласно подсчетам аналитиков, в этом году на сборы детей в школу родителям придется потратить минимум 10 тыс. рублей. Завуч Ольга Конькова перечислила моменты, как можно сэкономить на покупках. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Отмечается, что в сумму 10 тыс. рублей можно уложиться только при покупке базового набора принадлежностей и школьной формы.
По словам эксперта, имеется способ сэкономить на покупке школьной формы. Так, у всего класса, как правило, единый стандарт, поэтому следует заказать всем классом оптом.
Она отметила, что также можно заказывать по одной позиции на распродажах.
По мнению завуча, канцелярские принадлежности лучше покупать в начале сентября, поскольку в это время начинаются распродажи.
Она добавила, что обувь и рюкзак можно приобрести на «Авито», нередко там продаются абсолютно новые вещи по цене вдвое ниже рыночной.