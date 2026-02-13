Жителей Подмосковья пригласили принять участие в открытом диктанте по немецкому языку — Всероссийской открытой акции Tolles Diktat. Организаторы мероприятия — Международный союз немецкой культуры и Томский областной Российско-немецкий дом.

Акция приурочена к Международному Дню родного языка. Ее цель — популяризация культуры и истории немцев России и развитие культуры грамотного письма на немецком языке.

Акция будет проходить с 16 по 28 февраля в онлайн-формате и очно. Принять в ней участие могут школьники, студенты, участники клубов по возрождению традиций, культуры и языка российских немцев Hallo Nachbarn! Neu, клубов любителей немецкого языка, посетители центров встреч российских немцев, а также все желающие.

Желающим написать диктант в день трансляции необходимо до 19 февраля пройти регистрацию или актуализировать имеющийся «Личный кабинет» на сайте tollesdiktat.rusdeutsch.ru.

Продолжительность диктанта составит около 40 минут. Тексты соответствуют уровням А1/А2/В1/В2/С1. В том числе дополнительно выделен уровень «А1 для малышей».

Онлайн-трансляция акции состоится 20 февраля в 13:00 (МСК) на официальном сайте проекта. Возможность написать диктант онлайн в записи после проведения трансляции будет доступна в «Личном кабинете» с 21 по 28 февраля включительно.