Жителям Подмосковья предложили принять участие в соревновании «Школьная лига»

Подмосковным жителям предложили принять участие в соревновании «Школьная лига», которое проводится в рамках проекта «Международный инженерный чемпионат CASE-IN» от АНО «Россия — страна возможностей».

Цель проекта — выявить и поддержать самых перспективных учащихся школ, колледжей и вузов, а также специалистов, популяризовать инженерно-техническое образование.

«Школьная лига» — одно из направлений проекта. Это соревнование среди школьников по решению кейсов и разработке проектов инженерно-технической направленности. Оно направлено на популяризацию знаний о деятельности современных промышленных предприятий, оборудовании, инновационных, цифровых технологиях для осознанного выбора профессии, в том числе выбора будущего места обучения и поступления в ведущие университеты страны.

«Школьная лига» проходит по трем направлениям: «Решение кейса» по теме «Технологические инновации» для школьников 9–11 классов, «Конкурс цифровых проектов в формате моделирования, 3D-печати, IT-решений и иных форматов» и «Конкурс макетов, моделей, схем на тему механизмов, облегчающих труд человека в промышленности» для школьников 8–11 классов.