Жителям Подмосковья предложили принять участие во Всероссийском экономическом диктанте

Жителям Подмосковья предложили принять участие в ежегодной общероссийской образовательной акции «Всероссийский экономический диктант», которая пройдет 14 октября во всех регионах страны.

Цель акции — повышение экономической грамотности населения в целом и его отдельных возрастных и профессиональных групп; развитие интеллектуального потенциала, эрудиции, экономической образованности молодежи; оценка экономической активности и экономической грамотности населения различных субъектов РФ.

Тема диктанта: «Сильная экономика — процветающая Россия!». Подробная информация об условиях участия в акции представлена на сайте проекта.