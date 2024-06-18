Жителям Подмосковья рассказали о нововведениях в части реализации механизма целевого обучения

Минпросвещения России и Минобрнауки России в связи со вступлением в силу Федерального закона от 14 апреля 2023 г. №124-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и постановления Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2024 г. №555 «О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования» ведется работа по информированию заинтересованных лиц о нововведениях в части реализации механизма целевого обучения.

Информация в части образовательных программ высшего образования размещена на официальном сайте Минобрнауки России в подразделе «Целевое обучение» раздела «Деятельность». Указанный подраздел содержит информационные материалы для работодателей, образовательных организаций, абитуриентов и обучающихся, а также других заинтересованных сторон.

Информационные материалы включают в себя записи вебинаров, презентационные материалы, методические рекомендации и официальные письма Минобрнауки России, направленные в адрес высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, образовательных организаций и заинтересованных федеральных органов исполнительной власти.

Информация в части образовательных программ среднего профессионального образования размещена на сайте подведомственного Минпросвещения России ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования» в разделе «Целевое обучение». Указанный раздел содержит разъяснительные и информационные материалы для колледжей и студентов.