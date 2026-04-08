Жителям Подмосковья рассказали об образовательном проекте «Онлайн-музей Н. Н. Миклухо-Маклая 2.0»

Фондом им. Миклухо-Маклая при поддержке Фонда президентских грантов подготовлен образовательно-просветительский проект «Онлайн-музей Н. Н. Миклухо-Маклая 2.0». Проект приурочен к 180-летию Н. Н. Миклухо-Маклая – выдающегося отечественного путешественника XIX века.

Онлайн-платформа на безвозмездной основе представляет структурированный контент, включающий более 200 экспонатов материальной культуры жителей Океании, рисунки и фотографии, видеолекции, фильмы, статьи и книги, подготовленные профильными специалистами, педагогами, учеными Российской академии наук.

Эти материалы особенно актуальны для использования в рамках дополнительного образования учащихся средней школы по курсам истории и географии и востребованы в исследовательских целях старшеклассниками и молодыми учеными.

Ознакомление с материалами онлайн-музея способствует формированию у молодежи позитивного восприятия исторического пути России и ее вклада в мировую цивилизацию, а также увековечиванию подвига отечественных первопроходцев, чьи деяния служили основой патриотического воспитания.