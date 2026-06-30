Золото и Гран‑при: российские школьники победили на физолимпиаде

Сборная России стала лучшей на IV Международной научной физической олимпиаде (ISPhO 2026): школьники завоевали пять золотых медалей и Гран‑при турнира. Об этом сообщили в секретариате вице‑премьера Дмитрия Чернышенко, пишет ТАСС .

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов поздравил победителей, подчеркнув, что награды — результат упорного труда и любви к физике. Он также отметил, что олимпиада была инициирована Россией и с каждым годом становится популярнее.

В турнире участвовали 136 школьников из 30 стран. Олимпиада прошла в онлайн‑формате — это помогло избежать логистических сложностей и привлечь больше участников.