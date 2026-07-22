Золото и серебро после пересдачи: в Наро-Фоминске вручили медали двум выпускникам

В Наро-Фоминском округе вручили еще две медали выпускникам 2026 года — золотую и серебряную. Михаил Иванов из Апрелевской школы № 1 и Татьяна Слажнева из Алабинской школы не попали на основную церемонию награждения, так как ждали результатов пересдачи ЕГЭ в «президентские дни» 8 и 9 июля. Заветные награды им вручила заместитель главы округа Светлана Малыхина.

Михаил Иванов пересдавал русский язык. Гуманитарные науки, признается парень, никогда не были его сильной стороной. Первый результат — 69 баллов — не устроил, и он решил попробовать снова. Проанализировав ошибки и подтянув слабые места, Михаил значительно улучшил свой показатель: 81 балл и, как следствие, заслуженная золотая медаль. Улыбчивый и искренний, он доказал, что второй шанс стоит использовать.

Татьяна Слажнева пересдавала химию. В отличие от Михаила, она подтвердила свой результат, и этого оказалось достаточно для серебряной медали. Девушка планирует поступать в медицинский вуз и стать первым врачом в семье — целеустремленность и терпение привели ее к заслуженной награде.

Интересно, что оба выпускника — представители школ-рекордсменов этого года по числу медалистов. В Апрелевской школе № 1 их 27, в Алабинской — 23. Светлана Малыхина и председатель окружного Совета депутатов Геннадий Пензов поздравили ребят и их мам, отметив колоссальную поддержку родителей и огромный труд самих выпускников.

В этот день звучало много смеха, шуток и теплых слов — церемония прошла искренне и душевно. Теперь Михаилу и Татьяне предстоит важнейший этап — поступление. И если они так же ответственно подойдут к выбору вуза, как к пересдаче экзаменов, успех им гарантирован.